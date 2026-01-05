अरशद वारसी और अथिया शेट्‌टी के नाम पर फर्जीवाड़ा

लेखन ज्योति सिंह 05:50 pm Jan 05, 2026

फिल्मी सितारों के नाम पर फर्जीवाड़ा होना कोई नई बात नहीं है। अब ताजा मामला बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और अथिया शेट्‌टी से जुड़ा सामने आया है। आरोपियों ने उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए कथित 1.41 करोड़ रुपये का गबन किया है। मामले खुलने के बाद अंबोली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि आरोपियों ने, अरशद के नाम की फर्जी ईमेल ID बनाई थी, जबकि अथिया का जाली साइन किया था।