अरशद वारसी और अथिया शेट्टी के नाम पर 1.41 करोड़ का फर्जीवाड़ा, दर्ज हुआ मामला
क्या है खबर?
फिल्मी सितारों के नाम पर फर्जीवाड़ा होना कोई नई बात नहीं है। अब ताजा मामला बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और अथिया शेट्टी से जुड़ा सामने आया है। आरोपियों ने उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए कथित 1.41 करोड़ रुपये का गबन किया है। मामले खुलने के बाद अंबोली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि आरोपियों ने, अरशद के नाम की फर्जी ईमेल ID बनाई थी, जबकि अथिया का जाली साइन किया था।
खुलासा
धोखाधड़ी मामले का हुआ खुलासा
मिड-डे के मुताबिक, अंबोली पुलिस ने हरि मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से कथित पैसे निकालने के बाद 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा तीनों की पहचान ऋषभ सुरेका (पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक), आशय शास्त्री और यश नागरकोटी (हुरे मूवीज के CEO) के रूप में की गई है। बता दें कि हरि मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, विज्ञापन और मार्केटिंग सेवाएं देने वाली एजेंसी है, जिसका ऑफिस हरियाणा और एक ब्रांच मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित है।
FIR
पुलिस FIR में सामने आई ये बात
पुलिस FIR के मुताबिक, मुख्य आरोपी ऋषभ ने कथित तौर पर अथिया की बिना जानकारी या सहमति से उनके जाली साइन बनाए थे। जांच में पता चला कि जनवरी 2024 में, ऋषभ ने मैट्रिक्स एंटरटेनमेंट से संपर्क किया जो आधिकारिक तौर पर अथिया की प्रबंधन एजेंसी है, फिर 15 लाख निकालकर निजी उपयोग किया। यही नहीं, ऋषभ पर क्रिकेटर केएल राहुल के नाम से फर्जी जोमैटो इनवॉइस और अभिनेता अरशद के नाम का फर्जी ईमेल बनवाने का आरोप भी है।