तीसरे हफ्ते भी नहीं रुकी 'ब्लास्ट' की आंधी, 70 करोड़ की कमाई से बस एक कदम दूर

19वें दिन हुई 'ब्लास्ट' की कमाई हुई 68.75 करोड़ के पार

19वें दिन की कमाई के आंकड़ों के मुताबिक, 'ब्लास्ट' ने भारत में 47.58 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि इसका ग्रॉस कमाई 54.70 करोड़ रुपये रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार से फिल्म ने 14.05 करोड़ रुपये और कमाए हैं। इन सभी को मिलाकर, फिल्म की विदेश में कुल कमाई अब 68.75 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है।

तमिल वर्जन ने कमाई के मामले में बाजी मारी है, वहीं तेलुगु दर्शकों ने भी फिल्म को काफी सराहा है।

यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अर्जुन का स्टार पावर अब भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का दम रखता है।