तीसरे हफ्ते भी नहीं रुकी 'ब्लास्ट' की आंधी, 70 करोड़ की कमाई से बस एक कदम दूर
अर्जुन सरजा की एक्शन ड्रामा फिल्म 'ब्लास्ट' अपने तीसरे हफ्ते में भी मजबूती से टिकी हुई है। फिल्म की इस कामयाबी का श्रेय लोगों की जुबां पर चढ़े अच्छी समीक्षा और एक्शन फिल्मों के दीवानों के लगातार मिल रहे समर्थन को जाता है।
हफ्ते के बीच में रोजाना की कमाई में गिरावट के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है।
अब यह फिल्म दुनिया भर में 70 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बेहद करीब है।
19वें दिन हुई 'ब्लास्ट' की कमाई हुई 68.75 करोड़ के पार
19वें दिन की कमाई के आंकड़ों के मुताबिक, 'ब्लास्ट' ने भारत में 47.58 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि इसका ग्रॉस कमाई 54.70 करोड़ रुपये रहा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार से फिल्म ने 14.05 करोड़ रुपये और कमाए हैं। इन सभी को मिलाकर, फिल्म की विदेश में कुल कमाई अब 68.75 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है।
तमिल वर्जन ने कमाई के मामले में बाजी मारी है, वहीं तेलुगु दर्शकों ने भी फिल्म को काफी सराहा है।
यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अर्जुन का स्टार पावर अब भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का दम रखता है।