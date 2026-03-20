बॉलीवुड और साउथ का महा-संग्राम, 'द प्राइड ऑफ भारत' में आमने-सामने ऋषभ शेट्टी और अर्जुन रामपाल

भारतीय सिनेमा के दो बड़े फिल्म उद्योगों बॉलीवुड और साउथ के बीच एक और महा-संग्राम की तैयारी शुरू हो चुकी है। 'कांतारा' स्टार ऋषभ शेट्टी की छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित महत्वाकांक्षी फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत' में अब बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल की धमाकेदार एंट्री हुई है। फिल्म में ऋषभ जहां महान मराठा शासक की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं अर्जुन उनके सामने एक बेहद शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण किरदार (विलेन) के रूप में दिखाई देंगे।

टकराव ऐतिहासिक युद्धभूमि पर ऋषभ और अर्जुन की भिड़ंत वैराइटी के मुताबिक, ऋषभ की 'द प्राइड ऑफ भारत' में अर्जुन के जुड़ने से इस ऐतिहासिक ड्रामा को लेकर दर्शकों का उत्साह यकीनन दोगुना हो जाएगा। फिल्म में दोनों सितारे एक-दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे। इन दोनों कलाकारों का पहली बार एक ऐतिहासिक युद्धभूमि पर आमने-सामने होना दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। अर्जुन ने ये फिल्म साइन कर ली है, जो 'धुरंधर' के बाद उनके करियर का एक और बड़ा प्रोजेक्ट होगा।

किरदार अर्जुन महा-विलेन तो राजमाता जीजाबाई के रोल में दिखेंगी शेफाली शाह 'धुरंधर: द रिवेंज' में विलेन बनकर तहलका मचाने वाले अर्जुन अब ऋषभ की फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने को बेहद उत्साहित हैं। फिल्म की कास्ट में एक और बड़ा नाम शेफाली शाह का जुड़ा है, जो शिवाजी महाराज की माता, राजमाता जीजाबाई, का प्रभावशाली किरदार निभाएंगी। संदीप सिंह के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग इस साल की दूसरी छमाही में शुरू होने वाली है।

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