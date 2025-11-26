LOADING...
'धुरंधर' से अर्जुन रामपाल का लुक वीडियो जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@officialjiostudios)

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से फिल्मी पर्दे पर तबाही लाएंगे अर्जुन रामपाल, धमाकेदार टीजर जारी

लेखन ज्योति सिंह
Nov 26, 2025
10:48 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज के करीब है। कुछ दिन पहले निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया था, जिसे लोगों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। रणवीर के अलावा, ट्रेलर में अर्जुन रामपाल के किरदार ने खूब ध्यान खींचा था। 'धुरंधर' में वह ISI मेजर इकबाल का किरदार निभा रहे हैं, जिसमें वह काफी खूंखार दिखाई दिए। अर्जुन के 53वें जन्मदिन पर निर्माताओं ने उनका एक और धमाकेदार लुक टीजर जारी किया है।

टीजर

'तूफान है, तबाही तो लाएगा'

निर्माताओं ने 'धुरंधर' का टीजर जारी किया है, जिसमें अर्जुन यानी ISI मेजर इकबाल की झलक दिखी है। कैप्शन दिया गया, 'तूफान है, तबाही तो लाएगा हाय! जन्मदिन की शुभकामनाएं।' हालांकि, टीजर में दिखाई गई अर्जुन की झलक नई नहीं है, बल्कि निर्माताओं ने इसे 'धुरंधर' के ट्रेलर से उठाया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 5 दिसंबर को रिलीज किया जा रहा है। फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन और अक्षय खन्ना भी हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर