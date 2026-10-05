अर्जित सिंह ने 2027 में 9 शहरों के भारत टूर का किया ऐलान

अरिजीत सिंह जनवरी से मई 2027 के बीच नौ शहरों में एक खास भारत दौरे के जरिए संगीत में अपने 20 साल पूरे करने जा रहे हैं।

इसमें अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली जैसे शहर शामिल होंगे। इस दौरे का ऐलान उनके हालिया फैसले के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी है ताकि, वे अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे सकें।