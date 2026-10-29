आयुष्मान सेठी ने समीक्षा शेट्‌टी से सगाई की

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने गर्लफ्रेंड समीक्षा संग की सगाई, देखें तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 01:42 pm Oct 29, 202601:42 pm

क्या है खबर?

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी सगाई के बंधन में बंध गए हैं। पहाड़ी वादियों के बीच, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी को सगाई की अंगूठी पहनाई और खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया। अपने रिश्ते में उठाए गए इस नए कदम को लेकर आयुष्मान और समीक्षा बेहद खुश नजर दिखे। उनके चाहने वाले भी प्रतिक्रिया देते हुए इस नए जोड़े पर अपना प्यार लुटा रहे हैं।