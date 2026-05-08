अरबाज खान ने बेचा अपना आलीशान अपार्टमेंट, जानिए कितने करोड़ में हुआ सौदा मनोरंजन May 08, 2026

अभिनेता और निर्माता अरबाज खान ने मुंबई के रिहायशी इलाके अंधेरी वेस्ट (लोखंडवाला) में स्थित अपना एक आलीशान अपार्टमेंट बेच दिया है। 'रनवाल एलिगेंट' सोसाइटी में स्थित इस 1,369 वर्ग फुट के अपार्टमेंट का सौदा 6.5 करोड़ रुपये में हुआ है।

ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी डील 5 मई, 2026 को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत की गई। इस घर के साथ खरीदार को 2 कार पार्किंग स्पेस भी मिले हैं। इस सौदे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खरीदारों ने लेनदेन को पूरा करने के लिए 39 लाख रुपये की भारी-भरकम स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया है।