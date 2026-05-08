अरबाज खान ने बेचा अपना आलीशान अपार्टमेंट, जानिए कितने करोड़ में हुआ सौदा

अरबाज खान ने बेचा अपना आलीशान अपार्टमेंट, जानिए कितने करोड़ में हुआ सौदा
अभिनेता और निर्माता अरबाज खान ने मुंबई के रिहायशी इलाके अंधेरी वेस्ट (लोखंडवाला) में स्थित अपना एक आलीशान अपार्टमेंट बेच दिया है। 'रनवाल एलिगेंट' सोसाइटी में स्थित इस 1,369 वर्ग फुट के अपार्टमेंट का सौदा 6.5 करोड़ रुपये में हुआ है।
ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी डील 5 मई, 2026 को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत की गई। इस घर के साथ खरीदार को 2 कार पार्किंग स्पेस भी मिले हैं। इस सौदे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खरीदारों ने लेनदेन को पूरा करने के लिए 39 लाख रुपये की भारी-भरकम स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया है।
पुराने घर की बिक्री के बाद नए आशियाने में निवेश
'रनवाल एलिगेंट' अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल के पास स्थित एक मशहूर हाई-राइज बिल्डिंग है, जो मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों की पहली पसंद मानी जाती है। अरबाज इन दिनों मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में काफी सक्रिय हैं। इसी साल की शुरुआत में उन्होंने जोगेश्वरी वेस्ट के 'ऑटोग्राफ रेजिडेंसी' में 2.78 करोड़ रुपये का एक नया घर भी खरीदा था। पुराने घर को बेचने और नए निवेश की ये खबरें दिखाती हैं कि अरबाज अपनी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को लगातार अपडेट कर रहे हैं।