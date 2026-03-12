सलीम खान अभी भी अस्पताल में भर्ती, अरबाज खान ने पिता के स्वास्थ्य पर दिया अपडेट

छट्‌टी

अरबाज खान ने बताया कब सलीम खान को मिलेगी अस्पताल से छुट्‌टी

मुंबई में एक इफ्तार पार्टी से निकलते वक्त अरबाज ने पैपराजी को अपने पिता के स्वास्थ्य की जानकारी दी। उनके मुताबिक, सलीम के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। अभिनेता ने कहा, "अब वह बेहतर हैं, उसकी हालत में सुधार हो रहा है।" जब अरबाज से पूछा गया कि उनके पिता को अस्पताल से छुट्‌टी कब तक मिलेगी, तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में कहा, "जल्द ही।" उनके इस बयान ने तमाम चिंतित फैंस को बड़ी राहत दी है।