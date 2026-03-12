सलीम खान अभी भी अस्पताल में भर्ती, अरबाज खान ने पिता के स्वास्थ्य पर दिया अपडेट
क्या है खबर?
दिग्गज पाटकथा लेखक सलीम खान को पिछले महीने मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। समय-समय पर उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। उनके स्वास्थ्य को लेकर फैंस भी परेशान चल रहे हैं। हालांकि, सलीम के बेटे, और अभिनेता अरबाज खान ने अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि लेखक अब धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं।
छट्टी
अरबाज खान ने बताया कब सलीम खान को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी
मुंबई में एक इफ्तार पार्टी से निकलते वक्त अरबाज ने पैपराजी को अपने पिता के स्वास्थ्य की जानकारी दी। उनके मुताबिक, सलीम के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। अभिनेता ने कहा, "अब वह बेहतर हैं, उसकी हालत में सुधार हो रहा है।" जब अरबाज से पूछा गया कि उनके पिता को अस्पताल से छुट्टी कब तक मिलेगी, तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में कहा, "जल्द ही।" उनके इस बयान ने तमाम चिंतित फैंस को बड़ी राहत दी है।
कारण
इस कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे सलीम खान
खबरों के मुताबिक, 90 वर्षीय सलीम खान को मस्तिष्क में मामूली रक्तस्राव हुआ था जिसके बाद 17 फरवरी को उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शुरुआत में अस्पताल के डॉक्टर ने बताया था कि लेखक की हालत स्थिर है। बाद में, डॉ. जलील पारकर ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि खान परिवार की मर्जी को देखते हुए सलीम के स्वास्थ्य पर कोई आधिकारिक बुलेटिन जारी नहीं होगा। अरबाज द्वारा दिया गया यह पहला आधिकारिक बयान है।