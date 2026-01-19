एआर रहमान के लिए ऑस्कर बना 'बोझ'? बोले- आगे जो करूंगा, वो बेहतरीन होगा

एआर रहमान ने ऑस्कर जीत को बताया 'बोझ'

लेखन ज्योति सिंह 05:19 pm Jan 19, 202605:19 pm

क्या है खबर?

संगीतकार एआर रहमान ने जब से बॉलीवुड में 'सांप्रदायिक भेदभाव' पर बयान दिया है, वह लोगों के निशाने पर हैं। हालांकि संगीतकार स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके बयानों का गलत मतलब निकाला गया। उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या नफरत फैलाना नहीं था। इस बीच, रहमान ने ऑस्कर जीत को 'बोझ' बताते हुए स्वीकार किया कि पिछले कामों को लेकर बनी रहने वाली यादों ने उन्हें अपनी क्रिएटिवटी पर संदेह करने के लिए मजबूर किया है।