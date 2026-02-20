एआर रहमान ने कोर्ट के निर्देश पर सहमति जताई

'वीरा राजा वीरा' विवाद: एआर रहमान देंगे डागर ब्रदर्स को श्रेय, मिला 5 हफ्ते का समय

लेखन ज्योति सिंह 08:43 pm Feb 20, 202608:43 pm

क्या है खबर?

एआर रहमान काफी समय से फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' के गाने 'वीरा राजा वीरा' को लेकर कानूनी पेंच में फंसे थे। मामले में हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया, जिसके बाद संगीतकार बदलाव को राजी हो गए हैं। उन्होंने गाने को डागर ब्रदर्स के परिवार की पारंपरिक रचना 'शिव स्तुति' से प्रेरित होने काे स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि 5 हफ्तों के अंदर गाने के श्रेय में यह बदलाव होना चाहिए।