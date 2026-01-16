अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने मुंबई में खरीदी 37.86 करोड़ रुपये की जमीन

रजिस्ट्री

13 जनवरी को हुई थी संपत्ति की रजिस्ट्री

लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अलीबाग के जिराद गांव में स्थित इस संपत्ति का सौदा, समीरा लैंड एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक सोनाली अमित राजपूत से हुआ है। डेटा एनालिटिक्स फर्म CRI मैट्रिक्स ने पुष्टि की है कि 2 सटे प्लाटों को जोड़ने वाली इस जमीन की रजिस्ट्री 13 जनवरी को हुई थी। इसके लिए करीब 2.27 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क अदा किया गया। विराट के भाई विकास कोहली ने उनकी तरफ से लेनदेन की प्रक्रिया पूरी कीं।