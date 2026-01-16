अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने मुंबई में खरीदी 37.86 करोड़ रुपये की जमीन
क्या है खबर?
अनुष्का शर्मा भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन किसी न किसी कारण खबरों में शामिल रहती हैं। अब अभिनेत्री करोड़ों रुपये की जमीन को लेकर चर्चा में हैं जिसे उन्होंने पति विराट कोहली के साथ मिलकर खरीदा है। दोनों ने 2 सटे हुए प्लॉटों में अपनी पूंजी का निवेश किया है जिसकी कीमत 37.86 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मुंबई के अलीबाग में मौजूद यह संपत्ति 5.1 एकड़ में फैली हुई है।
रजिस्ट्री
13 जनवरी को हुई थी संपत्ति की रजिस्ट्री
लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अलीबाग के जिराद गांव में स्थित इस संपत्ति का सौदा, समीरा लैंड एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक सोनाली अमित राजपूत से हुआ है। डेटा एनालिटिक्स फर्म CRI मैट्रिक्स ने पुष्टि की है कि 2 सटे प्लाटों को जोड़ने वाली इस जमीन की रजिस्ट्री 13 जनवरी को हुई थी। इसके लिए करीब 2.27 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क अदा किया गया। विराट के भाई विकास कोहली ने उनकी तरफ से लेनदेन की प्रक्रिया पूरी कीं।
हॉलिडे होम
अनुष्का और विराट के पास पहले से अलीबाग में हॉलिडे होम
रिपोर्ट के मुताबिक, अनुष्का और विराट का अलीबाग में यह पहला निवेश नहीं है। साल 2022 में, दोनों ने रियल एस्टेट डेवलपर समीरा हैबिटेट्स से 2 अलग-अलग लेनदेन के जरिए 19.24 करोड़ रुपये में करीब 8 एकड़ जमीन खरीदी थी। उस वक्त दोनों ने इस जमीन पर शानदार हॉलिडे होम का निर्माण करवाया था। पिछले कुछ साल में, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और रोहित शर्मा सहित कई चर्चित हस्तियों ने अलीबाग स्थित जमीन में पूंजी निवेश किया है।