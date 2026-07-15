प्रसून जोशी ने 'सतलुज' को बिना देखे की आलोचना, अनुराग कश्यप ने कही ये बड़ी बात

अनुराग ने बताया कि CBFC अध्यक्ष प्रसून जोशी ने फिल्म में 127 कट लगाने की मांग की थी, जिसमें पंजाब का नाम तक हटाने को कहा गया था।

हैरान करने वाली बात ये है कि प्रसून ने खुद फिल्म देखी भी नहीं थी। सरकार ने इस फिल्म को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के लिए खतरा बताया था, लेकिन अनुराग और हनी दोनों ही इस बात से सहमत नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब में जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, तब सब कुछ शांतिपूर्ण रहा था और इसने लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया था।

उनका मानना है कि इस तरह का 'बैन' आलोचनात्मक आवाजों को दबाने और रचनात्मक आजादी को रोकने जैसा है।