प्रसून जोशी ने 'सतलुज' को बिना देखे की आलोचना, अनुराग कश्यप ने कही ये बड़ी बात
निर्देशक अनुराग कश्यप ने इस मामले पर अपनी बात रखी है। ZEE5 ने हनी त्रेहान की फिल्म 'सतलुज' को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है।
दिलजीत दोसांझ की यह फिल्म जसविंत सिंह खालरा के असल जीवन पर बनी है। इस फिल्म में 1990 के दशक में पंजाब में हुए पुलिस कत्लेआम जैसे गंभीर मुद्दों को दिखाया गया था।
अनुराग कहते हैं कि इस 'बैन' से कई महत्वपूर्ण चर्चाएं रुक गई हैं।
CBFC प्रमुख प्रसून ने कहा था फिल्म में इतने कट लगाने को
अनुराग ने बताया कि CBFC अध्यक्ष प्रसून जोशी ने फिल्म में 127 कट लगाने की मांग की थी, जिसमें पंजाब का नाम तक हटाने को कहा गया था।
हैरान करने वाली बात ये है कि प्रसून ने खुद फिल्म देखी भी नहीं थी। सरकार ने इस फिल्म को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के लिए खतरा बताया था, लेकिन अनुराग और हनी दोनों ही इस बात से सहमत नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब में जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, तब सब कुछ शांतिपूर्ण रहा था और इसने लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया था।
उनका मानना है कि इस तरह का 'बैन' आलोचनात्मक आवाजों को दबाने और रचनात्मक आजादी को रोकने जैसा है।