18वें दिन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी, अनुराग कश्यप-शबाना आजमी ने अनशन का किया समर्थन

फिल्मकार अनुराग कश्यप के साथ शबाना आजमी और अभय देओल जैसे कई जाने-माने अभिनेता सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे हैं।

सोनम नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

उनकी मुख्य मांगें हैं कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और घोटाले के कारण कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिले।