अनुराग कश्यप का ऑस्कर चयन प्रक्रिया पर फूटा गुस्सा

अनुराग कश्यप ऑस्कर चयन समिति पर भड़के, बोले- राजनीति के चक्कर में चूकता है भारत

लेखन नेहा शर्मा 07:01 pm Sep 23, 202607:01 pm

क्या है खबर?

भारत ने आगामी ऑस्कर 2027 के लिए मराठी फिल्म 'गोंधल' को अपनी आधिकारिक प्रविष्टि चुना है। देश के लंबे इतिहास में अब तक सिर्फ 'मदर इंडिया', 'सलाम बॉम्बे' और 'लगान' ही अंतिम नामांकन तक पहुंच सकी हैं। पिछले साल करण जौहर की 'होमबाउंड' ने शॉर्टलिस्ट में जगह तो बनाई, पर फाइनल रेस से बाहर हो गई। इसी चयन प्रक्रिया पर अब फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का बेबाक बयान आया है, जिन्होंने भारत के फिल्म चयन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।