अनुराग कश्यप का दिल्ली पुलिस पर तीखा सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई तेज

निर्देशक अनुराग कश्यप ने NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर पूछा कि क्या कोई पुलिस अधिकारी कभी ऐसे आदेश को मानने से इनकार करेगा जिसे वह गलत मानता है। उनके इस सवाल ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है।

दरअसल, ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसके बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें पुलिस को लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल करते देखा गया।