अनुराग कश्यप का सेंसर बोर्ड पर हमला

अनुराग कश्यप का सेंसर बोर्ड अध्यक्ष प्रसून जोशी पर वार- बिना देखे ही अटका दी 'सतलुज'

लेखन नेहा शर्मा 04:53 pm Jul 15, 202604:53 pm

क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड (CBFC) के खिलाफ एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म 'सतलुज' के निर्देशक हनी त्रेहान ने उन्हें खुद बताया कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने फिल्म को देखे बिना ही उसे पास करने से इनकार कर दिया और उसकी रिलीज पर रोक लगा दी। बिना फिल्म देखे उस पर आपत्ति जताने के इस आरोप ने अब सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।