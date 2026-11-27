महज 21 साल की उम्र में अनुप्रिया ने इस फिल्म में पैसा लगाया। उन्होंने फिल्म की मार्केटिंग का जिम्मा संभाला और 100 से ज्यादा पॉडकास्टर्स व क्रिएटर्स को ईमेल भेजे।

इस कहानी से उनका अपना गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव ही इसकी प्रेरणा था। वहीं, रागिनी ने फिल्म में एक बड़ी फ्रैंचाइज़ी बनने की अपार संभावनाएं देखीं।

उधर, नम्रता के PR कौशल और उनकी साझेदारियों की वजह से फिल्म को पूरी इंडस्ट्री में खूब पहचान मिली।

उनका यह नया तरीका दिखाता है कि जुनून और रणनीति सिनेमा की दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं।