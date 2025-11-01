LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / राम चरण की 'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर का पहला पोस्टर आया, देसी अवतार आते ही छाया 
राम चरण की 'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर का पहला पोस्टर आया, देसी अवतार आते ही छाया 
'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर का पहला पोस्टर वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@JanhviKUniverse)

राम चरण की 'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर का पहला पोस्टर आया, देसी अवतार आते ही छाया 

लेखन नेहा शर्मा
Nov 01, 2025
04:10 pm
क्या है खबर?

जाह्नवी कपूर पिछली बार वरुण धवन के साथ फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आई थीं। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये फिल्म फेल हो गई। जाह्नवी के खाते में फिलहाल एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, जिनमें से एक राम चरण अभिनीत 'पेड्डी' भी है, जिसमें वो एक गांव की लड़की का दमदार किरदार निभाने वाली हैं। अब इस फिल्म से जाह्नवी की पहली झलक सामने आ गई है।

पोस्टर

बेखौफ और तेज-तर्रार गांव की लड़की का किरदार निभाएंगी जाह्नवी

पेड्डी के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जाह्नवी के देसी लुक वाले 2 पोस्टर रिलीज किए हैं। इसी के साथ ये जानकारी दी है कि इस फिल्म में जाह्नवी के किरदार का नाम अचियम्मा है। उनका ये किरदार बहुत जोशीला, निडर और तेज-तर्रार किस्म का होगा। एक पोस्टर में जाह्नवी हाथ ऊपर जोड़कर जीप पर बेखौफ खड़ी दिख रहीं हैं और दूसरे में वो हाथ सिर पर रखकर खड़ी हैं। फिल्म 27 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर

लागत

राम चरण ने फिल्म के लिए बनाई खतरनाक बॉडी

'पेड्डी' का निर्देशन बुच्ची बाबू सना कर रहे हैं। उधर 'पुष्पा' वाले मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार इसके लेखन और प्रोडक्शन में शामिल हैं। फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का बताया जा रहा है। इस फिल्म में राम चरण का लुक भी देखने लायक होगा। इसके लिए उन्होंने अपनी खतरनाक वाली बॉडी बनाई है, जिसका लुक पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिल्म में शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु शर्मा जैसै कलाकार भी हैं।