राम चरण की 'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर का पहला पोस्टर आया, देसी अवतार आते ही छाया 

पेड्डी के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जाह्नवी के देसी लुक वाले 2 पोस्टर रिलीज किए हैं। इसी के साथ ये जानकारी दी है कि इस फिल्म में जाह्नवी के किरदार का नाम अचियम्मा है। उनका ये किरदार बहुत जोशीला, निडर और तेज-तर्रार किस्म का होगा। एक पोस्टर में जाह्नवी हाथ ऊपर जोड़कर जीप पर बेखौफ खड़ी दिख रहीं हैं और दूसरे में वो हाथ सिर पर रखकर खड़ी हैं। फिल्म 27 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।

First look of #JanhviKapoor as #Achiyyamma - Peddi's Love. #PEDDI GLOBAL RELEASE ON 27th MARCH, 2026 pic.twitter.com/G4ycpfmlaf

लागत

राम चरण ने फिल्म के लिए बनाई खतरनाक बॉडी

'पेड्डी' का निर्देशन बुच्ची बाबू सना कर रहे हैं। उधर 'पुष्पा' वाले मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार इसके लेखन और प्रोडक्शन में शामिल हैं। फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का बताया जा रहा है। इस फिल्म में राम चरण का लुक भी देखने लायक होगा। इसके लिए उन्होंने अपनी खतरनाक वाली बॉडी बनाई है, जिसका लुक पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिल्म में शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु शर्मा जैसै कलाकार भी हैं।