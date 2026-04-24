अनुपम खेर ने माइकल जैक्शन संग तस्वीर साझा की

'माइकल' की रिलीज पर अनुपम खेर को याद आए 'पॉप किंग', साझा की पुरानी तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह 05:06 pm Apr 24, 202605:06 pm

क्या है खबर?

'किंग ऑफ पॉप' के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म 'माइकल' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस खास मौके पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपना उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने 'पॉप किंग' के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और उस मुलाकात को याद किया। अभिनेता ने बताया कि जैक्शन के साथ ली गई यह तस्वीर सिर्फ एक याद नहीं है, बल्कि कभी न भूलने वाला एहसास है।