निर्देशक डेविड धवन पर क्यों भड़के अनुपम खेर? फोन पर जमकर लगाई फटकार

असहमति

अनुपम खेर ने फोन करके डेविड धवन को फटकारा

ANI से बातचीत में अनुपम ने बताया कि उन्होंने डेविड को फोन पर फटकारा था। उन्होंने कहा, "डेविड मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब भी मौका मिलता है, मैं उनके घर जाता हूं। जब मुझे उनके रिटायरमेंट के बारे में पता चला, तो मैंने उन्हें फोन पर डांटा। मैंने कहा, 'क्या मतलब, ये तुम्हारी आखिरी फिल्म है? ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? अगर दर्शक तुम्हें प्यार करते हैं, तो मत कहो कि ये मेरी आखिरी फिल्म है।"