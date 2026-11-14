अनुपम खेर ने रद्द की थी 'रामायण' की डबिंग

अनुपम खेर ने जटायु के किरदार में झोंकी जान, 200 से ज्यादा बार बोला 'हे राम'

लेखन सयाली 06:11 pm Nov 14, 202606:11 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' में जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी। उन्होंने इस किरदार के आखिरी पलों की भावनाओं को बखूबी दर्शाने के लिए अभिनय के तरीके में बदलाव किया और अपनी जान झोंक दी थी। अभिनेता ने रावण और जटायु की लड़ाई वाले सीन के दौरान 'हे राम' वाले संवाद को 200 से ज्यादा बार दोहराया था। वह किरदार की भावनाओं को अपनी आवाज से सही तरीके से व्यक्त करना चाहते थे।