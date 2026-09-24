अनुपम खेर ने बढ़ाया गोविंदा का हौसला

गोविंदा के मुश्किल वक्त में साथ आए अनुपम खेर, बोले- ये वक्त भी गुजर जाएगा

लेखन नेहा शर्मा 02:31 pm Sep 24, 202602:31 pm

क्या है खबर?

अनुपम खेर ने कई फिल्मों में अपने सह-कलाकार रहे और दोस्त गोविंदा पर हाल ही में खुलकर बात की। उन्होंने सलाह दी है कि गोविंदा को अपनी निजी जिंदगी, व्यक्तिगत आदतों और विवादों को अपने पेशेवर काम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अनुपम खेर के मुताबिक, गोविंदा एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता हैं और उन्हें अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलकर दोबारा काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वो दर्शकों के बीच अपने अभिनय से धमाकेदार वापसी कर सकें।