अनुपम खेर ने महेश भट्‌ट का जताया आभार

महेश भट्ट की तारीफ से भावुक हुए अनुपम खेर, बोले- आपने ही मुझे सिनेमा तक पहुंचाया

लेखन ज्योति सिंह 12:28 pm Nov 12, 202612:28 pm

क्या है खबर?

अनुपम खेर ने फिल्म 'रामायण: भाग 1' में जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है। हाल ही में, फिल्ममेकर महेश भट्‌ट ने एक पत्र लिखकर उनके 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर को सराहा। उन्होंने अनुपम के फिल्म 'सारांश' में बी वी प्रधान का रोल करने से लेकर 'रामायण' में जटायु को आवाज देने तक के सफर के बारे में बात की है। भट्‌ट का पत्र मिलने के बाद अनुपम भावुक हो गए और उन्होंने उनका आभार जताया है।