महेश भट्ट की तारीफ से भावुक हुए अनुपम खेर, बोले- आपने ही मुझे सिनेमा तक पहुंचाया
क्या है खबर?
अनुपम खेर ने फिल्म 'रामायण: भाग 1' में जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है। हाल ही में, फिल्ममेकर महेश भट्ट ने एक पत्र लिखकर उनके 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर को सराहा। उन्होंने अनुपम के फिल्म 'सारांश' में बी वी प्रधान का रोल करने से लेकर 'रामायण' में जटायु को आवाज देने तक के सफर के बारे में बात की है। भट्ट का पत्र मिलने के बाद अनुपम भावुक हो गए और उन्होंने उनका आभार जताया है।
प्रतिक्रिया
अनुपम ने खुद को बताया दुनिया का सबसे खुश इंसान
भट्ट का पत्र सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अनुपम ने लिखा, ''सारांश से जटायु तक' भट्ट साब का एक पत्र। मैं आज दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। आपका मैसेज कल अचानक आया, और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने इसे पूरे दिल से शुक्रगुजार होकर पढ़ा और विनम्र महसूस किया। यह 42 साल के काम के लिए सबसे खूबसूरत प्रमाणपत्र मिलने जैसा था। उस इंसान से सबसे प्यार-भरा सम्मान, जिसने मेरे लिए सिनेमा के दरवाजे खोले।'
तारीफ
अनुपम ने फिल्ममेकर को बताया अपना दोस्त और टीचर
उन्होंने लिखा, 'आप मेरे लिए मेरी पहली फिल्म, सारांश के डायरेक्टर से कहीं ज़्यादा हैं। आप मेरे मेंटर, मेरे दोस्त और मेरे टीचर हैं। हमारे देश के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर और लेखकों में से एक से ये शब्द मिलना मेरे लिए जितना मायने रखता है, मैं उसे बता नहीं सकता। मुझ पर विश्वास करने के लिए, मेरे सफर को इतनी उदारता से देखने के लिए, और मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।'
आभार
"गर्व कराने वाला काम हमेशा करता रहूंगा"
अनुपम ने भट्ट का आभार जताते हुए आखिर में कहा कि वह हमेशा ऐसा काम करने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे उन्हें गर्व महसूस हो सके।
उन्होंने उम्मीद जताई कि शायद उनके अच्छे काम से भविष्य में फिर भट्ट से उन्हें तारीफ वाला पत्र मिल जाए।
'रामायण' की बात करें, तो इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य किरदारों में हैं। जटायु के रूप में अनुपम का खंड फिल्म के सबसे चर्चित और प्रशंसित दृश्यों में से एक है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
‘FROM SAARANSH TO JATAYU!’— Anupam Kher (@AnupamPKher) November 12, 2026
A LETTER FROM MAHESH BHATT SAAB! ❤️🥹
Dear Bhatt Sahab,
I am the happiest man on earth today.
Your message came out of the blue yesterday, and I was completely unprepared for it. I read it with a heart full of gratitude and felt deeply humbled. It was… pic.twitter.com/9xoewlo4DK