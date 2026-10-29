'रामायण' का हिस्सा बनने से गदगद हैं अनुपम खेर, विदेशी प्रतिक्रियाओं पर जताया आभार

सोशल मीडिया पर वीडियो में अनुपम ने कहा, "लॉस एंजिल्स से 'रामायण' पर जो शुरुआती रिएक्शन आ रहे हैं, उनसे मेरा दिल बहुत खुशी और गर्व से भर रहा है। हमारे महान महाकाव्य को इतने बड़े पैमाने पर दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचते देखना एक अविश्वसनीय एहसास है।"

उन्होंने कहा कि फिल्म में 'जटायु' को आवाज देना उनके लिए खासतौर पर मायने रखता है। वह 5 नवंबर को स्टॉकहोम में 'रामायण' देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।