लॉस एंजिल्स में हुआ 'रामायण' का प्रीमियर

'रामायण': अमेरिका में गूंजा 'जय श्रीराम' का नाम, फिल्म के प्रीमियर पर जुटे हॉलीवुड सितारे

लेखन ज्योति सिंह 11:01 am Oct 28, 202611:01 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' दिवाली के अवसर पर रिलीज के लिए तैयार है। इससे ठीक पहले, निर्माताओं ने लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में फिल्म का ग्लोबल प्रीमियर रखा जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा शामिल हुए। प्रीमियर से सामने आईं तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इवेंट के पीछे का मकसद भारतीय दर्शकों के साथ-साथ पश्चिमी देशों तक पौराणिक महाकाव्य को पहुंचाना था।