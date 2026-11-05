'रामायण' के जटायु बने अनुपम खेर ने विदेश में मचाया धमाल, स्टॉकहोम में मिला जबरदस्त प्यार
मनोरंजन
अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में स्टॉकहोम, स्वीडन में अपनी फिल्म 'रामायण' के प्रीमियर में हिस्सा लिया। इस महाकाव्य में उन्होंने जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है।
यह फिल्म 5-6 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई थी। अनुपम ने इस मौके पर कहा कि विदेशों में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है।
उन्होंने अपनी टीम की कड़ी मेहनत के लिए उनकी खूब तारीफ भी की।
अनुपम बोले- 'रामायण' की भव्यता को खूब सराहा जा रहा है
अनुपम ने बताया कि दर्शक भगवान राम और रावण के भव्य चित्रण को बहुत पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म की भव्यता की लोगों ने काफी सराहना की है।
शुरुआती प्रतिक्रिया बहुत ही सकारात्मक रही है, खासकर जटायु के किरदार को खूब पसंद किया जा रहा है। अनुपम को उम्मीद है कि 'रामायण' इसी तरह दुनियाभर के लोगों का दिल जीतती रहेगी।