'रामायण' के जटायु बने अनुपम खेर ने विदेश में मचाया धमाल, स्टॉकहोम में मिला जबरदस्त प्यार

अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में स्टॉकहोम, स्वीडन में अपनी फिल्म 'रामायण' के प्रीमियर में हिस्सा लिया। इस महाकाव्य में उन्होंने जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है।

यह फिल्म 5-6 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई थी। अनुपम ने इस मौके पर कहा कि विदेशों में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है।

उन्होंने अपनी टीम की कड़ी मेहनत के लिए उनकी खूब तारीफ भी की।