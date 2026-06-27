अनुपम खेर बंगाल में खोलेंगे एक्टिंग स्कूल, नई बंगाली फिल्म 'शुरू थेके शुरू' का भी किया ऐलान

बंगाल में एक्टिंग स्कूल खोलेंगे अनुपम

कोलकाता में अपनी नई बंगाली फिल्म 'शुरू थेके शुरू' के लॉन्च इवेंट के दौरान दिग्गज अनुपम खेर ने इस प्रोजेक्ट को अपने लिए 'एक नई शुरुआत' बताया। बंगाल के रचनात्मक माहौल की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वे जल्द ही राज्य में एक एक्टिंग स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का पूरा समर्थन मिल रहा है, वहीं उनके अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पिछले साल 'तन्वी: द ग्रेट' का निर्देशन और उसमें अभिनय करने के बाद अब अनुपम अपनी फिल्म के सीक्वल 'खोसला का घोसला 2' में अपनी पुरानी भूमिका को दोहराने के लिए तैयार हैं, जो इसी साल 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।