अनूप जलोटा ने एआर रहमान को क्यों दी फिर से हिंदू बनने की सलाह?

अनूप जलोटा ने एआर रहमान के बयान पर प्रतिक्रिया दी

लेखन ज्योति सिंह 10:10 am Jan 21, 202610:10 am

क्या है खबर?

दिग्गज संगीतकार एआर रहमान ने जब से 'सांप्रदायिक भेदभाव' को लेकर बयान दिया है, वह लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। भजन गायक अनूप जलोटा ने इस पूरे मामले पर अपनी राय व्यक्त की और बताया कि वह रहमान के आंकलन से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने एक वीडियो के जरिए सलाह देते हुए संगीतकार को दोबारा हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहा। अनूप ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद रहमान को दोबारा फिल्में मिलने लगेंगी।