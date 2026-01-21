LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अनूप जलोटा ने एआर रहमान को क्यों दी फिर से हिंदू बनने की सलाह?
अनूप जलोटा ने एआर रहमान को क्यों दी फिर से हिंदू बनने की सलाह?
अनूप जलोटा ने एआर रहमान के बयान पर प्रतिक्रिया दी

अनूप जलोटा ने एआर रहमान को क्यों दी फिर से हिंदू बनने की सलाह?

लेखन ज्योति सिंह
Jan 21, 2026
10:10 am
क्या है खबर?

दिग्गज संगीतकार एआर रहमान ने जब से 'सांप्रदायिक भेदभाव' को लेकर बयान दिया है, वह लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। भजन गायक अनूप जलोटा ने इस पूरे मामले पर अपनी राय व्यक्त की और बताया कि वह रहमान के आंकलन से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने एक वीडियो के जरिए सलाह देते हुए संगीतकार को दोबारा हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहा। अनूप ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद रहमान को दोबारा फिल्में मिलने लगेंगी।

सलाह

जलोटा बोले- एआर रहमान दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश करें

जलोटा ने वीडियो में कहा, "संगीतकार एआर रहमान पहले हिंदू थे। बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। अगर उन्हें विश्वास है कि हमारे देश में मुस्लिम होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रहीं संगीत देने के लिए, तो वो दोबारा हिंदू हो जाएं।" उन्होंने कहा, "रहमान को यह विश्वास होना चाहिए कि कन्वर्ट होने के बाद, उनको फिल्में मिलती हैं या नहीं।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

Advertisement

बयान

रहमान ने क्या दिया था बयान?

BBC एशियन नेटवर्क से बातचीत में रहमान ने कहा था, "पिछले 8 साल में शायद सत्ता बदलाव हुआ है। जो क्रिएटिव नहीं हैं वो फैसले ले रहे हैं। यह शायद एक सांप्रदायिक मामला भी रहा हो, लेकिन मेरे सामने नहीं। मुझे पता चला कि किसी ने पहले मुझे बुक किया था, लेकिन बाद में 5 दूसरे संगीतकारों को काम पर रख लिया। मैं कहता हूं, ठीक है, आराम करूंगा।" रहमान के इस बयान ने इंडस्ट्री में विवाद छेड़ दिया है।

Advertisement