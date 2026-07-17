'एक्यूज्ड' ने नेटफ्लिक्स पर मचाया धमाल, इतने व्यूज के साथ रचा इतिहास
अनुभूति कश्यप की फिल्म 'एक्यूज्ड' इस साल नेटफ्लिक्स इंडिया पर छाई हुई है। 1.9 करोड़ व्यूज के साथ, यह आधिकारिक तौर पर 2026 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन ओरिजिनल बन गई है।
फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांता ने शानदार भूमिकाएं निभाई हैं। इसने सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में भी दर्शकों का दिल जीता है।
9 हजार से ज्यादा नेटफ्लिक्स टाइटल्स में से यह 67वें स्थान पर रही और इसने 'ज्वेल थीफ' को भी पीछे छोड़ दिया, जो पहले भारत की सबसे सफल ओरिजिनल मानी जाती थी।
'एक्यूज्ड' है भारत की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म
'एक्यूज्ड' ने 74 देशों में अपनी धूम मचाई है। अब यह 'धुरंधर' के बाद भारत की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म बन गई है।
'धुरंधर' की जबरदस्त कामयाबी ने नेटफ्लिक्स पर भारत को 6 महीने तक लगातार सबसे ज्यादा व्यूज पाने का रिकॉर्ड बनाने में मदद की।
इस दौरान 'मेड इन कोरिया', 'मदारी 3' और 'हक' जैसी कई और हिट फिल्में भी शामिल रहीं। साफ है, भारतीय कंटेंट अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है!