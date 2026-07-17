'एक्यूज्ड' ने नेटफ्लिक्स पर मचाया धमाल, इतने व्यूज के साथ रचा इतिहास

अनुभूति कश्यप की फिल्म 'एक्यूज्ड' इस साल नेटफ्लिक्स इंडिया पर छाई हुई है। 1.9 करोड़ व्यूज के साथ, यह आधिकारिक तौर पर 2026 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन ओरिजिनल बन गई है।

फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांता ने शानदार भूमिकाएं निभाई हैं। इसने सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में भी दर्शकों का दिल जीता है।

9 हजार से ज्यादा नेटफ्लिक्स टाइटल्स में से यह 67वें स्थान पर रही और इसने 'ज्वेल थीफ' को भी पीछे छोड़ दिया, जो पहले भारत की सबसे सफल ओरिजिनल मानी जाती थी।