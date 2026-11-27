27 साल बाद इंस्टाग्राम पर छाया अनु मलिक का गाना

'देसी बैटमैन' रील्स में 'साजन साजन' की धूम, वायरल ट्रेंड पर अनु मलिक ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 12:27 pm Nov 27, 202612:27 pm

क्या है खबर?

अनु मलिक के चर्चित गानों में शामिल 'साजन साजन' एक बार फिर सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। 1999 में आई फिल्म 'आरजू' में मौजूद इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी है, जिसका इस्तेमाल AI कंटेंट क्रिएटर सुजल जैसवार ने सुपर-वायरल 'देसी बैटमैन' रील्स में इस्तेमाल किया। अब जब यह गाना युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है, तो संगीतकार भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने गाने के इस्तेमाल पर निराशा जताई है।