अभिनेत्री अंसिबा हसन का आरोप- AMMA के सदस्यों ने किया उत्पीड़न, चलाया बदनामी का अभियान मनोरंजन Jun 28, 2026

'दृश्यम' से लोकप्रिय हुईं अभिनेत्री अंसिबा हसन ने मलयालम कलाकारों के संगठन AMMA के सदस्यों पर उत्पीड़न और बदनामी का आरोप लगाया है। ये विवाद तब शुरू हुआ, जब उन्होंने 19 जून को अभिनेता टीनी टॉम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सांप्रदायिक और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। पुलिस से कोई कार्रवाई न होने पर, असिबा ने 26 जून को एक और शिकायत दर्ज कराई। इस बार उन्होंने AMMA की पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मी प्रिया, पूर्व अध्यक्ष श्वेता मेनन और एक ऑनलाइन चैनल के मालिक सुकुमार पर भी उनके खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया है।