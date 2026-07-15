श्वेता मेनन-लक्ष्मीप्रिया पर अंसिबा हसन ने लगाया सनसनीखेज आरोप, मानहानि पर क्यों नहीं दर्ज हुई FIR?
मनोरंजन
अभिनेत्री अंसिबा हसन का कहना है कि वह अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने अपने साथी अभिनेताओं श्वेता मेनन और लक्ष्मीप्रिया के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है।
उनका आरोप है कि इन दोनों ने उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई हैं। पुलिस ने उनकी शिकायत को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्हें बताया कि वे FIR दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि यह मामला सिर्फ मानहानि तक सीमित है।
इन पर अंसिबा ने लगाया मानहानि का आरोप
अंसिबा का आरोप है कि श्वेता और लक्ष्मीप्रिया ने सोशल मीडिया पर उनके बारे में अपमानजनक बातें फैलाईं हैं, जिससे उनकी बदनामी हुई और उनके करियर को भी नुकसान उठाना पड़ा।
उन्होंने एक ऐसे हालिया मामले का जिक्र किया जहां पुलिस ने मानहानि के मामले में तुरंत कार्रवाई की थी।
अंसिबा ने कहा कि उस मामले से उन्हें उम्मीद जगी है, लेकिन वह अभी भी चाहती हैं कि उनके मामले में भी ऐसी ही कार्रवाई हो।