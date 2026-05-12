कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अंशुमन झा की फिल्म 'लकड़बग्घा 2' का होगा प्रदर्शन

जर्मनी की कंपनी वेबफिल्मलैंड प्रोडक्शन की जेनिफर पेंगल ने बताया कि उन्होंने 2023 में स्टटगार्ट फिल्म फेस्टिवल में पहली बार फिल्म 'लकड़बग्घा' देखी थी। इसे 'विजन पुरस्कार' मिला था। तब से वह फिल्म पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, "वैश्विक स्तर पर जानवरों से प्यार करने वाले किसी सतर्कतावादी का कोई उदाहरण नहीं है। भारत ने इस क्षेत्र में कोई अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट स्टार नहीं दिया है। यह फिल्म इन दोनों खूबियों को पूरा करती है।"

फिल्म

जानिए 'लकड़बग्घा 2' में क्या है खास

अंशुमन द्वारा निर्देशित और अभिनीत यह फिल्म एक पशु प्रेमी सतर्कतावादी की कहानी दिखाती है। इसमें अवैध वन्यजीव व्यापार और जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ लड़ने वाले एक सतर्क रक्षक को दिखाया गया है। फिल्म में अंशमुन के अलावा, सनी पैंग, डैन चुपोंग, आदिल हुसैन और सारा-जेन डायस भी अहम किरदार में हैं। यह दिवाली, 2026 पर सिनेमाघरों का रुख करेगी और रणबीर कपूर की 'रामायण' को टक्कर देगी। फिल्म की पहली किस्त 'लकड़बग्घा' 2023 में रिलीज हुई थी।