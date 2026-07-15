तीसरी बार मां बनेंगी ऐनी हैथवे, 'द ओडिसी' के प्रीमियर पर दिखाया गर्भवती लुक
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ऐनी हैथवे ने न्यूयॉर्क शहर में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने एक कस्टम सफेद प्राडा गाउन पहना था, जिसमें उनका बेबी बंप साफ झलक रहा था।
43 साल की यह अभिनेत्री अपने पति एडम शुलमैन के साथ अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं और रेड कार्पेट पर बेहद खुश दिखाई दीं।
ऐनी ने मजाक में कही ये बात
प्रीमियर के बाद, ऐनी हैथवे 'लेट नाइट विद सेथ मेयर्स' शो में पहुंचीं। वहां उन्होंने बताया कि अपने गर्भवती होने पर बात करते हुए उन्होंने कहा था, 'हमें तो बहुत हैरानी हुई कि यह काम कर गया।'
उन्होंने मजाक में कहा कि उनके बेबी बंप ने न्यूयॉर्क निक्स को चैंपियनशिप के सफर में अच्छी किस्मत दी है।