तीसरी बार मां बनेंगी ऐनी हैथवे, 'द ओडिसी' के प्रीमियर पर दिखाया गर्भवती लुक

ऐनी हैथवे ने न्यूयॉर्क शहर में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने एक कस्टम सफेद प्राडा गाउन पहना था, जिसमें उनका बेबी बंप साफ झलक रहा था।

43 साल की यह अभिनेत्री अपने पति एडम शुलमैन के साथ अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं और रेड कार्पेट पर बेहद खुश दिखाई दीं।