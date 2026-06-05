अंकिता जाधव का OTT पर डेब्यू, 'है ये जुनून' के साथ पहली वेब सीरीज में दिखाएंगी कमाल

अंकिता ऐसे करेंगी करियर में बड़ा बदलाव

अंकिता के लिए यह वेब सीरीज करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगी। अब तक वे छोटे गाने के वीडियो में नजर आती थीं, लेकिन अब वे लंबी कहानियों में काम करेंगी।

इससे उन्हें अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का ज्यादा अवसर मिलेगा और वे ज्यादा दर्शकों तक भी अपनी पहुंच बना सकेंगी।

साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के सेट से जुड़े पर्दे के पीछे के पलों को अक्सर अपने फैंस के साथ साझा करती रहती हैं।