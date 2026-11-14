अनिरुद्ध रविचंदर ने काम से लिया ब्रेक

काव्या मारन से शादी के बाद अनिरुद्ध रविचंदर ने लिया लंबा ब्रेक, जानिए कब करेंगे वापसी

लेखन सयाली 12:33 pm Nov 14, 202612:33 pm

क्या है खबर?

मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और काव्य मारन 11 नवंबर को ग्रीस में शादी के बंधन में बंध गए। अब शादी करने के बाद अनिरुद्ध ने जनवरी, 2027 तक अपने काम से ब्रेक लेने का फैसला किया है। यूट्यूब चैनल 'वलई पेचु' के होस्ट जे बिस्मी, अंथानन और शक्तिवेल के मुताबिक, अनिरुद्ध ने पहले ही तय कर लिया था कि वह अक्टूबर के बाद कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेंगे और जनवर, 2027 तक काम से पूरी तरह दूर रहेंगे।