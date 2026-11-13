अनिरुद्ध-काव्या ने पारंपरिक समारोह को छोड़कर आत्मसम्मान विवाह किया, जानिए क्यों है ये खास शादी

संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन और सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालिक काव्या मारन ने ग्रीस में शादी कर ली है, लेकिन उनकी शादी में एक खास बात है कि उन्होंने 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज' चुनी है।

धार्मिक रीति-रिवाजों की जगह, उन्होंने एक-दूसरे को मैचिंग पेंडेंट पहनाए। यह बराबरी और आपसी सहमति का प्रतीक था।

शादी में रजनीकांत और एम के स्टालिन जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। इस जोड़े के आधुनिक तरीके को ऑनलाइन लोगों का खूब ध्यान मिल रहा है।