अनिरुद्ध-काव्या ने पारंपरिक समारोह को छोड़कर आत्मसम्मान विवाह किया, जानिए क्यों है ये खास शादी
संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन और सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालिक काव्या मारन ने ग्रीस में शादी कर ली है, लेकिन उनकी शादी में एक खास बात है कि उन्होंने 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज' चुनी है।
धार्मिक रीति-रिवाजों की जगह, उन्होंने एक-दूसरे को मैचिंग पेंडेंट पहनाए। यह बराबरी और आपसी सहमति का प्रतीक था।
शादी में रजनीकांत और एम के स्टालिन जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। इस जोड़े के आधुनिक तरीके को ऑनलाइन लोगों का खूब ध्यान मिल रहा है।
'सेल्फ-रिस्पेक्ट' शादियां 1967 से कानूनी तौर पर मान्य
तमिलनाडु के 'सेल्फ-रिस्पेक्ट' आंदोलन से जुड़ी ये शादियां जाति और धर्म की दीवारों को नहीं मानतीं। इनमें व्यक्तिगत कसमें और अंगूठी या माला जैसे साधारण लेन-देन पर जोर दिया जाता है।
1967 से कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त 'सेल्फ-रिस्पेक्ट' शादियां व्यक्तिगत पसंद और साझा मूल्यों को महत्व देती हैं।
यह बात आजकल और भी खास हो जाती है, क्योंकि कई जोड़े पारंपरिक समारोहों की जगह कुछ अलग और सार्थक विकल्प तलाश रहे हैं।