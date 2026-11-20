अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन ने फैंस का शुक्रिया अदा किया, दिखाई शादी की अनदेखी तस्वीरें
म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने हाल ही में अपनी शादी की तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने फैंस को अपनी ग्रीस में हुई शादी की झलक दिखाई है।
इस जोड़े ने 11 नवंबर को परिवार और खास दोस्तों के बीच 'सेल्फ-रिस्पेक्ट' सेरेमनी में शादी की। इसमें रजनीकांत और एम के स्टालिन जैसी जानी-मानी हस्तियां भी शामिल थीं।
तस्वीरों के साथ, अनिरुद्ध ने एक इमोशनल नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी को प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया है।
अनिरुद्ध और काव्या ने अपनाया पेरियार के आदर्श
उनकी शादी की यह रस्म सिर्फ चमक-धमक वाली नहीं थी। यह एक 'सेल्फ-रिस्पेक्ट' शादी थी, जो समानता और आपसी सहमति को दिखाती है। यह शादी तमिलनाडु के समाज सुधार आंदोलन से प्रेरित थी, जिसे पेरियार ई वी रामासामी ने शुरू किया था।
वैसे तो यह जोड़ा अपनी निजी जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रखता है, लेकिन उनकी शादी की खबरें तब उड़ने लगी थीं जब उन्हें कुछ समय पहले कई मौकों पर साथ देखा गया था।
यह सिर्फ उनके प्यार को ही नहीं, बल्कि उन मूल्यों को भी दिखाता है जो उनके लिए मायने रखते हैं।
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