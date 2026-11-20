उनकी शादी की यह रस्म सिर्फ चमक-धमक वाली नहीं थी। यह एक 'सेल्फ-रिस्पेक्ट' शादी थी, जो समानता और आपसी सहमति को दिखाती है। यह शादी तमिलनाडु के समाज सुधार आंदोलन से प्रेरित थी, जिसे पेरियार ई वी रामासामी ने शुरू किया था।

वैसे तो यह जोड़ा अपनी निजी जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रखता है, लेकिन उनकी शादी की खबरें तब उड़ने लगी थीं जब उन्हें कुछ समय पहले कई मौकों पर साथ देखा गया था।

यह सिर्फ उनके प्यार को ही नहीं, बल्कि उन मूल्यों को भी दिखाता है जो उनके लिए मायने रखते हैं।