अनिरुद्ध-काव्या की शादी पर प्रधानमंत्री मोदी-सोनिया गांधी का खास संदेश

अनिरुद्ध-काव्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी ने भेजा खास संदेश, सामने आया बधाई पत्र

लेखन नेहा शर्मा 07:27 pm Nov 21, 202607:27 pm

क्या है खबर?

मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन और सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन की शादी की चर्चाएं हर तरफ हैं। ग्रीस में 11 नवंबर को निजी समारोह में शादी रचाने के बाद अब दोनों चेन्नई में भव्य रिसेप्शन आयोजित कर रहे हैं। इस मौके से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवविवाहित जोड़े को पत्र भेजकर शादी की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। रिसेप्शन में सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शिरकत करने वाली हैं।