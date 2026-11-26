क्या सीता एक योद्धा थीं? अमीश त्रिपाठी ने खोला 'अद्भुत रामायण' का राज
लेखन अंशिका शुक्ला
अपनी मशहूर किताबों जैसे 'सीता- वॉरियर ऑफ मिथिला' लिखने वाले अमीश त्रिपाठी ने फिल्म में सीता को एक तलवार चलाने वाली योद्धा के रूप में दिखाने के बोल्ड फैसले का समर्थन किया है।
उन्होंने 'अद्भुत रामायण' की ओर इशारा किया, जो इस कहानी का एक पुराना रूप है। इसमें सीता एक ज्यादा ताकतवर रावण को हरा देती हैं।
अमीश का कहना है कि यह दर्शाता है कि सीता का यह एक्शन-हीरो अवतार कोई नई बात नहीं है, बल्कि हमारी पुरानी परंपराओं में इसकी जड़ें हैं।
अमीश ने बताया वाल्मीकि के अलग-अलग रूप
अमीश ने बताया कि वाल्मीकि ने रामायण के 3 अलग-अलग रूप लिखे हैं, जिनमें से एक 'अद्भुत रामायण' भी है। हालांकि, यह रूप उतना मशहूर नहीं है, इसलिए सभी लोग यह नहीं जानते कि सीता के हमेशा से कई अलग-अलग पहलू रहे हैं।
रणबीर कपूर और साई पल्लवी अभिनीत यह फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हुई थी। इसने धूंआधार कमाई की है।