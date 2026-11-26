अपनी मशहूर किताबों जैसे 'सीता- वॉरियर ऑफ मिथिला' लिखने वाले अमीश त्रिपाठी ने फिल्म में सीता को एक तलवार चलाने वाली योद्धा के रूप में दिखाने के बोल्ड फैसले का समर्थन किया है।

उन्होंने 'अद्भुत रामायण' की ओर इशारा किया, जो इस कहानी का एक पुराना रूप है। इसमें सीता एक ज्यादा ताकतवर रावण को हरा देती हैं।

अमीश का कहना है कि यह दर्शाता है कि सीता का यह एक्शन-हीरो अवतार कोई नई बात नहीं है, बल्कि हमारी पुरानी परंपराओं में इसकी जड़ें हैं।