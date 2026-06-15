'गदर 3' के लिए अनिल शर्मा की धमाकेदार शर्त, बोले- मिलेगी न्यूक्लियर बम वाली कहानी तभी बनेगी फिल्म

अनिल ने 'गदर' फिल्म की तुलना बम से की

अनिल ने अपनी बात साफ-साफ बताते हुए कहा, 'अगर 'गदर' एक बम थी और 'गदर 2' एक एटम बम, तो मैं 'गदर 3' तभी बनाऊंगा जब मुझे न्यूक्लियर बम जैसी कहानी मिलेगी।'

उन्होंने नाना पाटेकर से भी बात की है कि वे फिल्म में शामिल हों। अगर ऐसा होता है, तो फिल्म में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है।

फिलहाल उनकी पूरी तवज्जो अपनी आने वाली फिल्म 'वनवास' पर है, जैसे ही 'वनवास' का काम खत्म होगा, 'गदर 3' से जुड़े नए अपडेट्स भी प्रशंसकों को मिलने शुरू हो जाएंगे।