शाहरुख खान की 'किंग' में अनिल कपूर बिना बालों ने आएंगे नजर?

शाहरुख खान की 'किंग' में अनिल कपूर देंगे सबसे बड़ी कुर्बानी, पहली बार करेंगे ये काम

लेखन ज्योति सिंह 10:29 am Jan 22, 202610:29 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। जब से निर्माताओं ने इसकी रिलीज से पर्दा उठाया है और बताया है कि यह क्रिसमस, 2026 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। 2023 में आखिरी बार 'डंकी' में नजर आए शाहरुख को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए लोग बेताब हैं। इस बीच चर्चा है कि अनिल कपूर जो 'किंग' का हिस्सा हैं, उनका अवतार पहली बार बिल्कुल अलग होगा।