शाहरुख खान की 'किंग' में अनिल कपूर देंगे सबसे बड़ी कुर्बानी, पहली बार करेंगे ये काम

शाहरुख खान की 'किंग' में अनिल कपूर देंगे सबसे बड़ी कुर्बानी, पहली बार करेंगे ये काम
क्या है खबर?
शाहरुख खान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। जब से निर्माताओं ने इसकी रिलीज से पर्दा उठाया है और बताया है कि यह क्रिसमस, 2026 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। 2023 में आखिरी बार 'डंकी' में नजर आए शाहरुख को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए लोग बेताब हैं। इस बीच चर्चा है कि अनिल कपूर जो 'किंग' का हिस्सा हैं, उनका अवतार पहली बार बिल्कुल अलग होगा।
कुर्बानी
अनिल पहली बार बालों की देंगे कुर्बानी
ऑलवेज बॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक, 'किंग' में पहली बार अनिल को बिना बालों के देखा जाएगा। वह पूरी तरह से गंजे लुक में स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के लिए ऐसा करना जरूरी होगा क्योंकि फिल्म में वह शाहरुख के किरदार के गुरू की भूमिका में होंगे। जाहिर है कि अनिल हमेशा से अपनी युवा छवि और अनोखे हेयरस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। पहली बार उन्हें ऐसे अवतार में देखना दिलचस्प होगा।
फिल्म
ये सितारे भी 'किंग' का होंगे हिस्सा
सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी रही फिल्म 'किंग' अपने साथ कई सितारों को लेकर आएगी। फिल्म में पहली बार शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान दिखाई देंगी। दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा, राघव जुयाल और अरशद वारसी भी फिल्म का हिस्सा होंगे। शाहरुख के जन्मदिन 2 नवंबर को इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म की पहली झलक जारी हुई थी। उम्मीद है कि निर्माता जल्द रिलीज तारीख का ऐलान करेंगे।