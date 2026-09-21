भारतीय सिनेमा की 'आंग' का जलवा, ऑस्कर की दौड़ में हुई शामिल, TIFF का ताज भी जीता
भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल थेजा रियो की 'आंग' फिल्म को अगले साल के ऑस्कर के लिए अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में चुना गया है।
यह फिल्म नागालैंड की संस्कृति को करीब से दिखाती है। खास बात यह है कि 'आंग' ने TIFF का प्लेटफॉर्म पुरस्कार भी अपने नाम किया है।
फिल्म की कहानी आंगबा नाम के एक गांव के मुखिया पर आधारित है, जिसे बाहरी दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी रियो की ही एक पुरानी, अवार्ड जीत चुकी शॉर्ट फिल्म से ली गई है।
'आंग' में है परंपरा और आधुनिकता का टकराव
यह फिल्म 1960 के दशक के कोन्याक इलाके में बनी है। 'आंग' दिखाती है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता आपस में टकराती हैं।
यह एक ऐसा विषय है, जो दुनिया भर के दर्शकों और जूरी, दोनों को बहुत पसंद आया। फिल्म की निर्माता नैंसी निसा बेसो ने बताया कि उन्होंने कहानी को असली रखने पर खास ध्यान दिया था।
इस चुनाव पर रियो कहते हैं, 'यह मेरे लिए और फिल्म से जुड़े सभी लोगों के लिए एक बेहद खास पल है। मुझे पता है कि किसी पहली फिल्म को इस तरह की पहचान मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हमने 'आंग' को बहुत प्यार से बनाया है, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए और अपनी संस्कृति के लिए।'