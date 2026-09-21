भारतीय सिनेमा की 'आंग' का जलवा, ऑस्कर की दौड़ में हुई शामिल, TIFF का ताज भी जीता

यह फिल्म 1960 के दशक के कोन्याक इलाके में बनी है। 'आंग' दिखाती है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता आपस में टकराती हैं।

यह एक ऐसा विषय है, जो दुनिया भर के दर्शकों और जूरी, दोनों को बहुत पसंद आया। फिल्म की निर्माता नैंसी निसा बेसो ने बताया कि उन्होंने कहानी को असली रखने पर खास ध्यान दिया था।

इस चुनाव पर रियो कहते हैं, 'यह मेरे लिए और फिल्म से जुड़े सभी लोगों के लिए एक बेहद खास पल है। मुझे पता है कि किसी पहली फिल्म को इस तरह की पहचान मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हमने 'आंग' को बहुत प्यार से बनाया है, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए और अपनी संस्कृति के लिए।'