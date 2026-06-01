एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के बच्चों का चौंकाने वाला कदम, सरनेम से 'पिट' को कहा अलविदा मनोरंजन Jun 01, 2026

एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के बेटे मैडॉक्स ने अपने नाम से 'पिट' सरनेम हटाने के लिए औपचारिक अर्जी दी है। अब वे 'मैडॉक्स जोली' नाम से पहचाने जाएंगे।

वैसे, वे पहले से ही अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 'जोली' नाम का इस्तेमाल करते आ रहे थे, ऐसे में उनका यह फैसला बिल्कुल स्वाभाविक लगता है।