'कॉफी विद करण 9' में अनन्या पांडे ने करण जौहर के उन्हें 'ब्रेकअप चिक' (यानी जो ब्रेकअप से जल्दी उबर जाती हैं) कहने पर अपनी बात रखी।

उन्होंने बताया कि वॉकर ब्लैंको के साथ कथित ब्रेकअप के बाद वह सिंगल हैं। अनन्या ने यह भी कहा कि वह अकेले रहने का खूब आनंद ले रही हैं।