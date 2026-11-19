अनन्या पांडे का बेबाक खुलासा, बोलीं- 'सिंगल हूं, लेकिन मजे में हूं'; शादी पर भी कह दी यह बड़ी बात
लेखन अंशिका शुक्ला
'कॉफी विद करण 9' में अनन्या पांडे ने करण जौहर के उन्हें 'ब्रेकअप चिक' (यानी जो ब्रेकअप से जल्दी उबर जाती हैं) कहने पर अपनी बात रखी।
उन्होंने बताया कि वॉकर ब्लैंको के साथ कथित ब्रेकअप के बाद वह सिंगल हैं। अनन्या ने यह भी कहा कि वह अकेले रहने का खूब आनंद ले रही हैं।
अनन्या ने की शादी पर बात
अनन्या ने कहा, "इसमें कुछ गलत नहीं है।" उन्होंने समझाया कि उन्हें सिंगल रहना बेहद पसंद है और वह खूब मस्ती कर रही हैं।
इसके साथ ही, उन्होंने शादी में अपने विश्वास और इसे लेकर अपने विचारों पर भी खुलकर बात की।