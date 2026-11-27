HT सिटी से अनन्या ने कहा, "पहले जिस काम के लिए शोर या रुकावट के चलते बार-बार रीटेक लेने पड़ते थे, AI से वो काम तेज हुआ है। उसे साफ करना आसान हो गया है, लेकिन जब बात लोगों की जगह AI लेने की आती है तो ये डरावना लगता है। मेरा मानना है कि AI कभी इंसानी भावनाओं की जगह नहीं ले सकता।"

तकनीक के भविष्य को लेकर चिंतित अनन्या ने इसके लिए सीमाएं तय करने पर जोर दिया।