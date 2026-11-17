'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन की रिलीज तारीख आई

'कॉल मी बे सीजन 2' की रिलीज तारीख का ऐलान, कहां आएगी अनन्या पांडे की सीरीज?

लेखन ज्योति सिंह 12:56 pm Nov 17, 202612:56 pm

क्या है खबर?

अनन्या पांडे की वेब सीरीज 'कॉल मी बे' को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। 2024 में निर्माताओं ने इसके दूसरे सीजन का ऐलान किया था जो अगले महीने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है। इसकी रिलीज तारीख का खुलासा कर दिया गया है। पहले सीजन की तरह ही करण जौहर और अदार पूनावाला बतौर निर्माता दूसरे सीजन से भी जुड़े हैं। इसका निर्देशन कॉलिन डी'कुन्हा ने किया है।