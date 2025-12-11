अभय वर्मा की फिल्म 'छूमंतर' से बाहर हुईं अनन्या पांडे, आखिर कहां फंसा पेंच?
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे कामकाजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा में हैं। एक तरफ वह आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसमें उनके साथ अभिनेता कार्तिक आर्यन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दूसरी तरफ अभिनेत्री अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन की तैयारी में जुटी हैं। हालांकि, नई जानकारी प्रशंसकों का दिल तोड़ देगी क्योंकि आगामी फिल्म 'छूमंतर' से अनन्या बाहर हो गई हैं।
वजह
'छूमंतर' छोड़ने की वजह काफी बड़ी
मिड-डे के साथ बातचीत में एक सूत्र ने अनन्या द्वारा अभय वर्मा अभनीत 'छूमंतर' छोड़ने की वजह बताई है। सूत्र ने कहा, "फिल्म की टीम जनवरी, 2026 में शूटिंग शुरू करने की योजना बना रही है। यह 'कॉल मी बे 2' की शूटिंग से टकरा रहा है, जिसकी शूटिंग हाल ही में शुरू हुई है। इसलिए अनन्या और 'छूमंतर' के निर्माताओं ने जल्द ही साथ काम करने के वादे के साथ अलग होने का फैसला किया है।"
कास्ट
इन अभिनेत्रियों के नाम पर चर्चा
सूत्र ने कहा, "पिछले हफ्ते 3 कलाकारों संग एक मॉक शूट हुआ था। इस फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा की तैयारी कई महीनों से चल रही है और अगले हफ्ते से वर्कशॉप शुरू होने की संभावना है।" रिपोर्ट के मुताबिक, 'छूमंतर' से अनन्या की विदाई के बाद कास्ट में कथित बदलाव हुए हैं। 'वश' अभिनेत्री जानकी बोडीवाला और श्रीलीला, अभय के साथ 'छूमंतर' का हिस्सा बन सकती हैं। इस बीच, अनन्या की फिल्म ''तू मेरी मैं तेरा...'' 25 दिसंबर को रिलीज होगी।