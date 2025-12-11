'छूमंतर' से बाहर हुईं अनन्या पांडे

अभय वर्मा की फिल्म 'छूमंतर' से बाहर हुईं अनन्या पांडे, आखिर कहां फंसा पेंच?

लेखन ज्योति सिंह 10:13 am Dec 11, 202510:13 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे कामकाजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा में हैं। एक तरफ वह आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसमें उनके साथ अभिनेता कार्तिक आर्यन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दूसरी तरफ अभिनेत्री अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन की तैयारी में जुटी हैं। हालांकि, नई जानकारी प्रशंसकों का दिल तोड़ देगी क्योंकि आगामी फिल्म 'छूमंतर' से अनन्या बाहर हो गई हैं।