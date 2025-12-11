'धुरंधर' का तूफान बॉक्स ऑफिस पर जारी, 200 करोड़ कमाने से इंच भर दूर फिल्म

'धुरंधर' का तूफान बॉक्स ऑफिस पर जारी

लेखन ज्योति सिंह 09:54 am Dec 11, 202509:54 am

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर गजब कहर ढा रही है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। 'सैयारा' देखकर छाती पीटने वाले युवा दर्शक भी 'धुरंधर' की तरीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं जिसका नतीजा ये है कि फिल्म लगातार छप्परफाड़ कमाई कर रही है। दूसरी ओर, कृति सैनन अभिनीत फिल्म 'तेरे इश्क में' दिन पर दिन लड़खड़ाती जा रही है।