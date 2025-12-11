'धुरंधर' का तूफान बॉक्स ऑफिस पर जारी, 200 करोड़ कमाने से इंच भर दूर फिल्म

'धुरंधर' का तूफान बॉक्स ऑफिस पर जारी, 200 करोड़ कमाने से इंच भर दूर फिल्म
अभिनेता रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर गजब कहर ढा रही है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। 'सैयारा' देखकर छाती पीटने वाले युवा दर्शक भी 'धुरंधर' की तरीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं जिसका नतीजा ये है कि फिल्म लगातार छप्परफाड़ कमाई कर रही है। दूसरी ओर, कृति सैनन अभिनीत फिल्म 'तेरे इश्क में' दिन पर दिन लड़खड़ाती जा रही है।
200 करोड़ कमाने के करीब पहुंची 'धुरंधर'
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के 6वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 26.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। 5वें दिन 27 करोड़ के मुकाबले यह थोड़ी कम है, लेकिन वीकेंड पर रणवीर की फिल्म गुर्राने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। फिल्म ने इन 6 दिनों में कुल 180 करोड़ जमा कर लिए हैं। 200 करोड़ कमाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि 7वें दिन 'धुरंधर' का यह आंकड़ा भी पार होकर रहेगा।
'तेरे इश्क में' की घटने लगी कमाई
'तेरे इश्क में' ने रिलीज के पहले हफ्ते में धांसू कलेक्शन किया था, लेकिन दूसरे हफ्ते में कमाई गिरने लगी है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 13वें दिन इसने सिर्फ 1.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। यह आंकड़ा अन्य सभी दिनों के मुकाबले सबसे कम है। फिल्म ने अब तक कुल 107 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। 'तेरे इश्क में' का निर्देशन आनदं एल राय ने किया है। इसमें कृति के साथ धनुष मुख्य अभिनेता हैं।