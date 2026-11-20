जानें कौन हैं अनन्या बिड़ला, जो कर रही हैं रणबीर सिंह की 'प्रलय' का निर्माण
अनन्या बिड़ला, जो एक उद्यमी और संगीतकार भी हैं, अब बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। अपनी नई कंपनी बिड़ला स्टूडियोज के जरिए वह रणवीर सिंह की अगली फिल्म 'प्रलय' का निर्माण करेंगी।
जय मेहता इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। खबरों की मानें तो, यह एक बड़े स्केल की जोंबी थ्रिलर होगी।
'धुरंधर' फ्रेंचाइजी के बाद रणवीर सिंह की यह अगली रिलीज हो सकती है।
अनन्या के मनोरंजन क्षेत्र में बड़े इरादे
बिड़ला स्टूडियोज की यह पहली फिल्म है। यह कदम अनन्या के मनोरंजन जगत में बड़े इरादों को दिखाता है। वह पहले से ही मेंटल हेल्थ (एमपावर), टेक (बिड़ला AI लैब्स) और म्यूजिक (BMG - द न्यू म्यूजिक कंपनी, जनवरी 2024) जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
'प्रलय' जैसे बड़े और चर्चित प्रोजेक्ट में पैसा लगाना बताता है कि अनन्या फिल्मों में भी अपनी पक्की पहचान बनाना चाहती हैं, भले ही उन्हें अपने दूसरे कई कामों के साथ इसे संभालना पड़े।