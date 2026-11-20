बिड़ला स्टूडियोज की यह पहली फिल्म है। यह कदम अनन्या के मनोरंजन जगत में बड़े इरादों को दिखाता है। वह पहले से ही मेंटल हेल्थ (एमपावर), टेक (बिड़ला AI लैब्स) और म्यूजिक (BMG - द न्यू म्यूजिक कंपनी, जनवरी 2024) जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

'प्रलय' जैसे बड़े और चर्चित प्रोजेक्ट में पैसा लगाना बताता है कि अनन्या फिल्मों में भी अपनी पक्की पहचान बनाना चाहती हैं, भले ही उन्हें अपने दूसरे कई कामों के साथ इसे संभालना पड़े।